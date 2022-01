Chi è il vero Marchese del Grillo: la storia vera

Il marchese Del Grillo: qual è la vera storia dietro il film di Mario Monicelli, interpretato dal grande Alberto Sordi nel 1981? Scopriamo insieme.

Tutti conoscono il celebre film del 1981 diretto da Mario Monicelli e con protagonista Alberto Sordi, ma pochi sanno che Il marchese Del Grillo mette in realtà in scena una storia vera, in qualche modo. Onofrio Del Grillo, infatti, è una figura storicamente esistita attorno alla quale, nell’ambient nobiliare romano, giravano già a fine Ottocento diverse leggende metropolitane. Vediamo cosa si sa su di lui!

La vera storia de Il marchese Del Grillo

La prima fonte a citare espressamente il personaggio di Onofrio Del Grillo nella veste in cui è stato poi raffigurato da Monicelli – cioè quella del nobile burlone e ozioso, che passava molto tempo organizzando scherzi ai danni di ricchi e meno ricchi – è stato lo scrittore Raffaello Giovagnoli nel 1887. Nella sua descrizione, si tratta di un duca e non di un marchese, inoltre Giovagnoli precisava di non conoscerne il nome di battesimo e di non saper distinguere tra realtà e fantasia nelle note vicende della sua vita.

Ciò che è stato possibile ricostruire sul vero protagonista de Il marchese Del Grillo è che si trattava di un nobile originario di Fabriano, nelle Marche, vissuto nel corso del Settecento e divenuto molto celebre a Roma per la sua attività presso la corte papale, dove rivestì gli incarichi di Sediario pontificio, Cameriere di cappa e spada di Sua Santità e Guardia nobile.

Eccentrico e spendaccione, conquistò grande fama e favore, al punto che Papa Benedetto XIV lo nominò marchese di Santa Cristina di Gubbio e conte di Portula. Onofrio Del Grillo sposò poi Faustina Capranica nel 1757, originando la famiglia Capranica Del Grillo, i cui ultimi discendenti possiedono ancora a Roma la cosiddetta Torre Del Grillo. Il marchese Del Grillo morì a 73 anni, nel 1787, nella sua residenza estiva a Fabriano, per essere poi sepolto nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma.

