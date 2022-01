Maurizio Battista e Alessandra Moretti non stanno più insieme. Dopo diversi anni di matrimonio e la nascita della piccola figlia Anna, il comico e l’attrice hanno deciso di separarsi, con non poche polemiche social.

Maurizio Battista si è separato dalla moglie Alessandra Moretti dopo un lungo percorso di vita trascorso insieme. A darne notizia lo stesso comico via etere. Si, perché se l’uomo ha scelto di condividere sui social una lettera dedicata alla figlia Anna per spiegarle quello che stava accadendo tra lui e la consorte, pronta è stata la replica della donna, la quale si è detta più volte ferita dall’ormai ex marito.

Maurizio Battista: chi è la moglie Alessandra Moretti

Alessandra Moretti è stata la moglie di Maurizio Battista, ed è un’attrice classe 1987, ha trent’anni in meno dell’ormai ex marito e rappresentava il terzo tentativo dell’uomo di credere all’amore e mettere su famiglia. Dopo i due fallimenti con le ex mogli, Battista ci ha riprovato.

Attrice con un seguito di quasi 30 mila persone sui social, Alessandra Moretti ha recitato in celebri produzioni televisive come Provaci ancora Prof e cinematografiche come Universitari.

Ecco il testo della lettera indirizzata alla figlia Anna, avuta con Alessandra Moretti:

“Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti.”

La rottura e la separazione tra i due

Pronta la risposta dell’attrice, la quale ha reclamato il proprio ruolo di madre presente nei confronti della piccola Anna (cinque anni) rispondendo per le rime a Maurizio Battista.

“Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare. Poche attenzioni e troppa gelosia.”

Diverse interviste e discussioni social dopo, la Maurizio Battista moglie ha concluso sostenendo come fosse meglio non dire fino in fondo ciò che è realmente capitato tra loro due, per evitare che gli strascichi colpiscano ingiustamente la figlia.

“O la dici tutta o non la racconti. È meglio non raccontarla secondo me. Sono stanca di essere esposta a critiche o a elogi non per mia volontà. Ora caro mio esco dall’ombra, mi lecco le ferite, perché i dolori che mi hai inflitto sono davvero tanti, indicibili, e mi prendo la mia luce.”

