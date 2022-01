Dove è stato girato Top Gun? Scopriamo le location delle riprese del cult di Tony Scott del 1986 con Tom Cruise.

Non si può pensare a un film sugli aerei senza pensare a Top Gun (Top Gun come finisce il film cult con Tom Cruise), pellicola cult degli anni Ottanta diretta da Tony Scott e con un Tom Cruise in rampa di lancio. Un vero e proprio classico del cinema d’azione, vincitore di un premio Oscar (miglior canzone) e ormai entrato nell’immaginario collettivo.

Com’è ovvio, di questa pellicola ci si ricorda soprattutto le scene aereo, e quindi sembra scontato dire che si tratta di un film in gran parte ambientato in cielo, ma dov’è stato girato? Ecco tutte le informazioni sulle location di Top Gun, in attesa del sequel previsto in uscita per il prossimo maggio.

LEGGI ANCHE: Top Gun significato: cosa vuol dire essere un Top Gun

Dov’è stato girato Top Gun

Il film è stato girato interamente nella zona di San Diego, in California. In particolare, la location principale è la base aerea di Miramar, anche nota come Fightertown; oggi, però, la scuola Top Gun non si trova più qui, ma bensì in un’altra base nel Nevada.

Anche tutte le altre scene della pellicola di Tony Scott sono ambientate nei ditorni di San Diego, dalle spiagge ai locali, come ad esempio il Kansas City BBQ dove Goose suona Great Balls of Fire al piano. Anche la casa in stile vittoriano dove abita Charlie è sita in California, ma le scene all’interno, dove lei e Maverick bevono del vino, sono in realtà state girate all’interno degli studi della Paramount, anch’essi non distanti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI