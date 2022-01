Top Gun, come finisce il celebre film con Tom Cruise? Ripercorriamo la trama della pellicola e come termina la storia del pilota Maverick.

In prima serata su Italia 1 ci sarà Top Gun, uno dei film più celebri dell’intera cinematografia americana. Era il 1986 quando nelle sale cinematografiche faceva il suo esordio il tenente Pete “Maverick” Mitchell, col volto giovane e desiderato di Tom Cruise. Il film è diventato un grande cult, riconosciuto ancora oggi come una delle pellicole più riuscite di sempre. Vediamo dunque come termina il film.

Top Gun, come finisce il film

Pete “Maverick” Mitchell è un pilota della marina statunitense e insieme al collega Nick “Goose”Bradshaw e durante una missione si trovano ad affrontare due MiG-28 sovietici e dopo questo avvenimento, in cui Maverick per salvare Goose disobbedisce agli ordini ricevuti, vengono mandati alla scuola Top Gun a Miramar.

Durante l’addestramento Maverick mette in mostra tutto il suo talento, ma anche un carattere difficile e intanto fa la conoscenza dell’astrofisica Charlie, che fa parte del programma d’addestramento alla scuola. Durante un’esercitazione, Goose muore tragicamente e per Maverick inizia un periodo molto difficile arrivando addirittura a pensare di lasciare la marina. Nel finale, nel giorno della consegna dei brevetti i piloti della scuola Top Gun si trovano a dover affrontare un’emergenza. Rimasto inizialmente a terra, Maverick è costretto a decollare quando le cose si mettono male per i suoi colleghi e alla fine, stringendo le piastrine dell’amico Goose in mano, Maverick riesce a salvare i compagni e ad abbattere gli aerei sovietici che li stavano attaccando.

Finito il combattimento, Maverick torna in trionfo alla base, dove viene acclamato. Il pilota decide di rimanere come istruttore alla Top Gun e nel finale si ricongiunge con Charlie nel bar dove si sono conosciuti.

