Andrea Sannino, chi è il cantante che interpreta il brano Abbracciame: scopriamo tutto su di lui e sulla raccomandazione ricevuta dal padre che guida la sua carriera.

Lo scorso anno Andrea Sannino è giunto alla ribalta grazie alla sua hit Abbracciame, che è stata protagonista di un evento molto particolare, ovvero il primo flash mob spontaneo a Napoli durante il periodo di lockdown per contrastare la pandemia. Dai balconi delle case degli italiani, la canzone ha riscosso incredibile successo, regalando importanti momenti di notorietà ad Andrea Sannino. Scopriamo dunque chi è il cantante e la particolare raccomandazione del padre che fa da mantra a tutta la sua vita.

Chi è Andrea Sannino

Andrea Sannino nasce il 5 luglio 1985 a Napoli e sin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e il teatro. Terminati gli studi all’istituto alberghiero intraprende l’università, decidendo però poi di assecondare le sue passioni, frequentando corsi di teatro e cominciando a cantare. Andrea ha sempre vissuto la propria vita seguendo le regole del padre, che gli ha sempre raccomandato di essere una persona semplice e di vivere nella legalità, un principio cui tiene molto.

Per quanto riguarda la sfera privata, Andrea è fidanzato con Marinella Marigliano e dopo tanti anni insieme i due si sono sposati nel 2018. La donna poi l’anno dopo ha dato alla luce Gioia, la loro prima figlia. La famiglia vive a Ercolano e Andrea ama passare molto tempo insieme alla sua famiglia.

Andrea Sannino ha anche provato a partecipare a Sanremo, candidandosi con la canzone Voglia, ma è stato escluso dalla manifestazione e non ha nascosto tutta la sua delusione, ma anche ammesso di non aver preso questa cosa come una sconfitta, bensì come un invito a migliorare e continuare a provarci.

