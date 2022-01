Biagio D’Anelli nel confronto con i concorrenti del Gf Vip che lo hanno messo sotto accusa rivela la sua scelta poi va in quarantena

Non solo Alex Belli e Alessandro Basciano. Nella puntata del gf vip del 3 gennaio è andato in onda un altro duro confronto tra un agguerrito Biagio D’Anelli e i concorrenti con cui sentiva il bisogno di chiarire: Giucas Casella, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Soleil Sorge.

Biagio D’Anelli contro Giacomo Urtis

A Giucas ha chiesto di essere più sincero con la Trevisan visto che davanti lo abbracciava e dietro diceva all’ex velina di lasciarlo perdere perché falso. A Valeria ha ribadito di non avergli detto la verità visto che non credeva nella coppia nascente, lei è andata in escandescenza replicando di essere sempre stata vera.

A Soleil ha detto di non chiamare Miriana mantide perché madre. Ha poi richiamato Giacomo Urtis, stupidaggini quelle che aveva detto sull’ex ragazza di Non è la Rai, sul fatto che si faceva regalare scarpe costose. Poco prima la stessa Miriana aveva detto che le dichiarazioni del chirurgo plastico le facevano schifo. Lui si è però scusato.

La scelta di Biagio

Al di là dei litigi con i vipponi la parte più interessante è stata la scelta dell’esperto di gossip. Biagio D’Anelli ha detto di aver lasciato a telecamere spente la fidanzata Silvana Curcio. Con lei aveva già litigato un mese prima di entrare nella casa del Gf Vip, non conviveva ed era lontana perché all’estero. Dunque Biagio D’Anelli ha scelto Miriana Trevisan, di lei si sta innamorando. Andrà in quarantena per riabbracciarla la prossima puntata ma come ospite non come concorrente.

