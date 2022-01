Ignazio Moser chi è la mamma Carla Merz, una storia da raccontare

Ignazio Moser già ciclista e noto personaggio tv ha un rapporto speciale con la madre Carla Merz

Ignazio Moser è nato a Trento e a 29 anni di età è già una star. Con un passato da ciclista, attualmente lavora in tv e come influncer su Instagram. In carriera ha partecipato al Gf Vip, all’Isola Dei Famosi e attualmente concorrente di Back to School. La sua vita privata splende, la fidanzata di Ignazio Moser è Cecilia Rodriguez, il papà il campione di bici Francesco Moser.

Chi è la madre di Ignazio Moser

Se il papà è famoso per la sua carriera di ciclista, l’identità della moglie è avvolta nel mistero. La mamma di Ignazio Moser è Carla Merz. Non sappiamo l’età precisa, intorno alla settantina né che lavoro e studi ha fatto. Probabilmente, come il marito dopo lo stop alla sua carriera sportiva, nel 1988 lo ha coadiuvato nell’attività di famiglia, agricola e vitivinicola, nella tenuta a Trento. Sposatasi con il ciclista nel 1980, la mamma di Ignazio Moser ha avuto prima di lui altri due figli: Francesca e Carlo.

Non ci sono notizie riguardo una separazione della coppia. La storia di Carla Merz è da raccontare, è riuscita a tenere lontano dai riflettori la sua vita privata ed ha un rapporto speciale con i figli. Lo stesso Ignazio Moser ha dedicato spesso alla mamma bellissime parole sia per l’educazione ricevuta che per l’affetto mostrato.

