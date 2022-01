The Bourne Ultimatum dove è stato girato: location

Dov’è stato girato The Bourne Ultimatum, il film del 2007 che rappresenta i terzo capitolo della saga di Jason Bourne? Ecco tutto sulle location.

The Bourne Ultimatum è il terzo film della saga di Jason Bourne, diretto da Paul Greengrass nel 2007 e con Matt Damon protagonista, seguendo i precedenti The Bourne Identity e The Bourne Supremacy.

Come tutti i film di spionaggio, anche questa avventura dell’agente segreto senza memoria presenta una trama complessa e una serie di viaggi in giro per il mondo, in varie location esotiche. Scopriamo allora dov’è stata girata la pellicola

Le location di The Bourne Ultimatum

Le riprese di questo film, noto anche come Il ritorno dello sciacallo, dal titolo del libro di Robert Ludlum da cui è stato tratto, si sono svolte a Londra, Tangeri, Parigi, New York, tutte location riconoscibili della pellicola, ma anche a Madrid e Berlino, che però “mascherano” altre città.

La capitale tedesca è infatti l’ambientazione reale delle scene di Mosca, mentre a Madrid rimette in scena non solo se stessa, ma anche la scena iniziale a Torino. Le riprese erano state originariamente realizzate nelle città piemontese, ma un cambio di sceneggiatura ha costretto a ripeterle, e dato che in quel momento la troupe si trovava a Madrid sono state girate in quella location.

