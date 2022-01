Time is Up storia vera e differenze con Bella e Benji

Time is up, Vivian e Roy sono Bella Thorne e Benjamin Mascolo, la storia racconta anche la vera relazione tra i due? Scopriamo tutti i dettagli.

Roy e Vivian, coi volti di Benjamin Mascolo e Bella Thorne, sono i protagonisti di Time is up, film diretto da Elisa Amoruso e disponibile su Amazon Prime Video. I due attori fanno coppia non solo nella pellicola, ma anche nella vita vera, e in tanti si chiedono se la storia raccontato nel film non ricalchi quella della vera relazione tra i due attori. Scopriamo tutti i dettagli.

Time is Up: la storia tra Vivian e Roy

Vivian e Roy sono due persone completamente opposte: studentessa modello lei, giovane pieno di problematiche lui. I due sembrano vivere su dei pianeti diversi, eppure conoscendosi s’innamorano l’uno dell’altra e, dopo che Vivian ha lasciato il suo ragazzo Steve, colpevole di averla tradita, i due possono vivere la loro storia d’amore, una volta che la ragazza si è risvegliata dopo un brutto incidente.

Non è passato inosservato il fatto che i due protagonisti del film, Bella Thorne e Benjamin Mascolo, stiano insieme anche nella vita reale, eppure la loro storia in realtà non presenta affinità, se non vaghe, con quella di Vivian e Roy.

La storia d’amore tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo

I due si sono conosciuti su Internet, tramite Instagram, nel 2019. Lui era single, mentre lei veniva dalla relazione col rapper Mod Sun. I due iniziano a frequentarsi dall’estate del 2019, fidanzandosi ufficialmente nel marzo del 2021, suggellando l’unione con un emozionante scambio di anelli. Insomma, le somiglianze con la storia di Vivian e Roy sono proprio vaghe, come il fatto che lei veniva da una relazione e lui no, ma è evidente che Time is up non ricalca la storia d’amore tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

