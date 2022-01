Come finisce Un’avventura, il film del 2019 con Michele Riondino e Laura Chiatti, ispirato alle canzoni di Lucio Battisti?

Un’avventura è un film italiano del 2019 che, sul modello dei musical molto popolari oltreoceano, sfrutta le canzoni di Lucio Battisti e Mogol per raccontare una romantica e coinvolgente storia d’amore tra due ragazzi, interpretati da Michele Riondino e Laura Chiatti.

La sceneggiatura è stata scritta da Isabella Aguilar, e racconta una storia love story travagliata, con i due protagonisti Matteo e Francesca che si amano, si sposano ma vedono poi il proprio matrimonio e i propri sogni naufragare. Ma cosa succede alla fine del film?

Un’avventura: come finisce il film

Dopo il divorzio tra i due, il film di Marco Danieli entra nella sua fase finale: i due protagonisti rimangono alcuni mesi senza più vedersi né sentirsi, finché non succede qualcosa di inaspettato. Un produttore cinematografico ritrova infatti la registrazione del brano Un’avventura inviato tempo prima da Matteo: lo ascolta e decide di produrlo, e la canzone diventa un immediato successo.

Questo evento scatena una serie di reazioni. Francesca, ascoltandolo, decide di rompere la relazione col proprio capo e di tenere il bambino che aspetta da lui; Linda, allo stesso modo, capisce che Matteo non potrà mai amarla come amava Francesca, e lo lascia. I due protagonisti si ritrovano così nel paese in Puglia da cui erano partiti, e ricordano il loro passato assieme.

