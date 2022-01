Vladimir Luxuria origini: vero nome e com’era prima dell’operazione

Vladimir Luxuria, scopriamo tutto sulle sue origini: qual è il vero nome e com’era prima dell’operazione il nuovo concorrente di Back to school.

Questa sera prende il via la nuova edizione di Back to school, il programma in cui tantissimi vip torneranno tra i banchi di scuola per sostenere quello che una volta era l’esame di quinta elementare. Tra questi ci sarà anche Vladimir Luxuria, che istruita dai giovani maestrini proverà a passare l’esame senza farsi rimandare dai maestri della commissione. A tal proposito, ripercorriamo le origini della ex politica, tra il suo vero nome e com’era prima dell’operazione, parlando anche di tutto ciò che ha dovuto subire nella sua età infantile e adolescenziale.

Vladimir Luxuria, le origini

Il vero nome di Vladimir Luxuria è in realità Wladimiro Guadagno, nato a Foggia il 24 giugno 1965. L’infanzia e l’adolescenza di Wladimiro non sono stati semplici, è stata molta la sofferenza causata dalla sua identità sessuale, che in quegli anni era scarsamente accettata. Vladimir Luxuria ha raccontato di aver sofferto tantissimo prima di sottoporsi all’operazione, subendo anche delle vere e proprie aggressioni come quella nella metro di Milano per mano di alcuni giovani.

Insomma Vladimir Luxuria ha dovuto affrontare dei momenti bui, finendo anche nel vortice della droga, ma non si fa piegare dai pregiudizi della società e durante i suoi anni all’Università inizia a frequentare i circoli LGBT, diventando un punto di riferimento nella comunità.

Nel 1994 è tra le organizzatrici del primo Gay Pride d’Italia, insieme a un altro volto molto noto della comunità LGBT come Imma Battaglia. Ancora oggi Vladimir Luxuria, che ha trovato la pace con ste stessa e col mondo e si è sottoposta a numerose operazioni per completare la transizione da uomo a donna, è impegnatissima in tantissime battaglie ed eventi a sostegno della comunità LGBTQ.

