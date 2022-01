Alessandra Viero, giornalista nota al grande pubblico per la conduzione di Quarto Grado, ha un marito: Fabio Riveruzzi

Alessandra Viero, 40 anni di età ed una solida carriera da giornalista alle spalle, attualmente è al l’apice del successo. La bionda di Quarto Grado nonché bionda campionissima di Caduta libera ha un marito e un figlio. Non è stato mai reso noto come la Viero e il consorte Fabio Riveruzzi si siano conosciuti, probabilmente in ambito lavorativo.

Si sono sposati nel 2021 a Roma dopo anni di fidanzamento, hanno un figlio: Roberto Leone di quattro anni di età. Scopriamo di più sulla vita privata del noto volto Mediaset al fianco di Gianluigi Nuzzi su Rete 4 ormai da anni.

LEGGI ANCHE: Chi è Alessandra Viero, la conduttrice di Quarto Grado

Chi è Fabio Riveruzzi

Il marito di Alessandra Viero è Fabio Riveruzzi. Le sue origini sono di Terni ma ha studiato a Roma dove abita e lavora. Non sappiamo l’età precisa del consorte della bionda giornalista di Quarto Grado, approssimativamente avrà una quarantina d’anni. Dopo il diploma e la laurea in Economia, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha continuato gli studi con un Master presso la CUOA Business School di Altavilla Vicentina.

Ha collaborato in passato con colossi della produzione musicale come Warner Music e per oltre dieci anni con la Universal Music. Attualmente di lavoro fa il Digital Music Marketing e Senior Content Editor, ovvero organizza eventi e si occupa di diffusione per una nota piattaforma di stream musicale. Tra le sue passioni la Roma, squadra di calcio di cui è tifosissimo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI