Heidi il film: trama e come finisce

Quale storia racconta Heidi il film, la più recente opera cinematografica dedicata al romanzo di Johanna Spyri, già ispiratore di un cartone animato giapponese?

Heidi il Film, uscito nel 2015 per la regia di Alain Gsponer e con Anuk Steffen e Bruno Ganz protagonisti, è solo il più recente di una lunga serie di opere multimediali che fin dal 1920 sono state dedicate al romanzo di Johanna Spyri. La più nota, ovviamente, è la versione animata giapponese degli anni Settanta.

Il romanzo ispiratore è stato pubblicato nel 1880 dalla scrittrice svizzera, e ha presto trovato un grande successo di pubblico, soprattutto in Germania. La storia è quella di una bambina, Heidi, che vive con il nonno in una baita sulle Alpi svizzere e che un giorno viene condotta dalla zia a Francoforte per essere educata all’interno di una famiglia dell’alta borgehsia tedesca.

Heidi il Film: la trama e il finale

La pellicola di Gsponer ripropone in maniera abbastanza fedele gli avvenimenti del romanzo, mettendo in scena tutti i vari personaggi della storia, dal giovane pastore Peter (Quirin Agrippi) a Clara Sesemann (Isabelle Ottmann), la figlia della ricca famiglia tedesca con cui finisce a vivere Heidi, costretta sulla sedia a rotelle dalla poliomielite.

Nel finale di Heidi il Film, così come nella storia originale della Spyri, Heidi soffre molto la vita di città, e così fa ritorno sui monti da suo nonno. Clara decide di andarla a trovare e passare del tempo insieme, ma Peter diventa geloso della nuova amica della protagonista, e in uno scatto di rabbia, distrugge la sedia a rotelle della ragazza.

Questo evento rappresenta però una svolta positiva, perché spinge Clara a tornare a camminare sulle sue gambe. In questo modo, la ragazza riesce anche a ristabilire il rapporto col severo padre, che vedendola guarita le chiede scusa. La nonna di Clara, infine, regala ad Heidi un quaderno e una matita, incitandola a scrivere delle favole.

