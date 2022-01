Julie Andrews oggi: che fine ha fatto l’attrice di Mary Poppins

Che fine ha fatto Julie Andrews, la straordinaria protagonista di Mary Poppins, classico del cinema datato 1964?

“Basta un poco di zucchero e la pillola va giù” cantava in Mary Poppins, il film del 1964 diretto da Robert Stevenson che la rese una star mondiale: all’epoca Julie Andrews aveva appena 27 anni ed era nota soprattutto come cantante, divenuta celebre fin da bambina nel vaudeville britannico e poi approdata a Broadway e divenuta una star dei musical.

Mary Poppins fu il suo primo film, ma segnò decisamente la sua carriera, poiché le permise di vincera un Oscar come miglior attrice e, da lì in avanti, di affermarsi come la principale e più pagata star di Hollywood. Tra i suoi successi ci sono stati pellicole come Tutti insieme appassionatamente e Il sipario strappato.

Com’è Julie Andrews oggi

Oggi Julie Andrews ha 86 anni, ma non appare più al cinema dal 2010, quando rcitò (dopo sei anni di assenza dalle scene) in L’acchiappadenti accanto a Dwayne Johnson. Da allora, la sua carriera si è concentrata soprattutto nel ruolo di doppiatrice: è sua la voce originale della madre di Gru nella serie Cattivissimo me, mentre nel 2018 ha doppiato anche un personaggio del film Aquaman.

Il suo ultimo lavoro di rilievo su questo fronte è la voce di Lady Whistledown nella prima stagione della popolare serie Netflix Bridgerton. Sempre per Netflix, Julie Andrews aveva già lavorato nel 2017 nella sua ultima apparizione sullo schermo, con la serie in 13 episodi Julie’s Greenroom, da lei scritta, diretta ed interpretata.

