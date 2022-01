Il ritorno di Mary Poppins: la storia vera

Mary Poppins, qual è la storia vera che sta dietro le vicende della celebre tata interpretata nel secondo film sulle sue avventure da Emily Blunt? Scopriamo tutti i dettagli.

Questa sera, in prima serata su Rai1, andrà in onda Il ritorno di Mary Poppins, il secondo capitolo delle avventure della celebre tata magica con Emily Blunt. Per l’occasione, dunque, scopriamo qual è la vera storia di Mary Poppins, raccontata tra l’altro in un altro celebre film: Saving Mr Banks.

Mary Poppins: la storia vera

Grazie al primo film, datato 1964, la figura di Mary Poppins è entrata nell’immaginario collettivo di migliaia di adulti e bambini. In pochi immaginano però che dietro alla favola della tata che piove dal cielo c’è una storia vera, che la Disney ha raccontato recentemente nel film Saving Mr Banks. La storia di Mary Poppins è quella della scrittrice Pamela Lyndon Travers, che ha dato vita alla leggendaria figura di Mary Poppins.

La donna, che in realtà si chiamava Helen Lyndon Goff, era una donna che ha avuto un’infanzia molto complicata, che la ha plasmato un carattere difficile e inflessibile. Suo padre morì dipo aver lottato contro un crescente alcolismo, la madre soffriva di una grave depressione ed Helen si trovò così a crescere sola insieme alle sue sorelle. Da queste esperienze nacque la figura di Mary Poppins, una tata capace di risolvere qualsiasi problema e di portare la magia nella vita dei bambini.

Mary Poppins è un prodotto dell’infanzia della scrittrice, una figura tanto agognata e quindi poi creata dalla sua penna. Ma l’esperienza personale di Pamela sta anche in altre figure, come quella della zia, che all’interno del libro trova ampio spazio, ridotto poi all’interno del libro. Inoltre, il padre di Helen era un impiegato di banca, proprio come il signor Banks, ma nella vita reale lui fu travolto dal demone dell’alcolismo, mentre nel film e nel libro il signor Banks viene salvato dall’arrivo provvidenziale di Mary Poppins.

