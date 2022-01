Chi è la moglie di Beppe Fiorello, madre dei suoi figli

Beppe Fiorello celebre attore di successo e fratello dello show man Rosario. Accanto a lui la moglie Eleonora, splendida mamma dei suoi due figli

Beppe Fiorello, 52 anni di età tenuti splendidamente, è famoso per la sua carriera da attore. Nato a Catania, solo agli esordi è stato spalla dell’epoca più celebre fratello Rosario. Si è subito distinto per il suo talento di attore, interpretando ruoli importanti al cinema, come in Gallo Cedrone.

È stato protagonista di fiction italiane di successo come Salvo D’Acquisto, Domenico Modugno, Giuseppe Moscati e Gli orologi del diavolo. Beppe Fiorello oggi è pronto a lanciare un suo film Stranizzi D’Amuri che esce probabilmente in estate.

Chi è la moglie di Beppe Fiorello

La moglie di Beppe Fiorello è Eleonora Pratelli. Di origini romagnole, è nata a Rimini nel 1974, ha 48 anni di età. Bella e decisa fin da ragazzina, probabilmente finito il suo percorso di studi e dopo diversi stage, è diventata affermata nella sua professione. La moglie di Beppe Fiorello di lavoro fa l’imprenditrice, attualmente presso la sua azienda Suite19. In particolare è nel ramo delle pubbliche relazioni curando l’immagine dei vip che si rivolgono a lei. La sua passione è la cucina.

Beppe Fiorello e la moglie Eleonora Pratelli si sono conosciuti negli anni 90 per motivi di lavoro. L’attore è entrato nello studio dell’attrice ed è stato subito colpo di fulmine. Il fratello di Rosario ha subito pensato che sarebbe stata la madre dei suoi figli e così è stato. Dopo una lunga convivenza si sono sposati nel 2010. Beppe Fiorello ha due figli con la sua amata: Anita e Nicola, rispettivamente di 20 anni e di 18 anni di età.

