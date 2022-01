Gianmarco Saurino, chi è la fidanzata segreta svelata dall’attore

Gianmarco Saurino, chi è la fidanzata dell’attore di Doc – Nelle tue mani: scopriamo tutto sulla sua vita privata.

Sta per fare il proprio ritorno la fiction Doc – Nelle tue mani dopo l’enorme successo della prima stagione. Al fianco di Luca Argentero vedremo ancora Matilde Gioli e Gianmarco Saurino, andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’attore.

Gianmarco Saurino, chi è la fidanzata

Gianmarco Saurino è un attore classe 1992, nativo di Foggia. Sin da giovane coltiva la passione per la recitazione, impegnandosi in alcuni spettacoli teatrali e iniziando ad apparire in alcune fiction. Il successo è arrivato grazie alla partecipazione a Doc – Nelle tue mani, che ha definitivamente lanciato la carriera dell’attore sul piccolo schermo.

Per quanto riguarda la vita privata, in molti hanno pensato che Gianmarco fosse fidanzato con l’attrice Aurora Ruffino, con cui ha lavorato sul set della fiction Non dirlo al mio capo. Tuttavia, nessuno dei due diretti interessati ha mai confermato questa indiscrezione.

Qualche mese fa poi l’attore è uscito allo scoperto, parlando di una donna che è stata importante nella sua vita. Si tratta di una chef pugliese che ha conosciuto a Firenze, con cui è stato impegnato per cinque anni, prima della rottura. L’attore ha parlato molto bene della donna, rivelando che è stata fondamentale per la sua carriera dandogli sostegno e non facendogli mai mancare la sua vicinanza.

I due però non sono riusciti più a trovare il giusto equilibrio di coppia, tra la crescente fama dell’attore e l’evoluzione del rapporto a distanza, visto che lui vive a Roma e lei a Firenze. I due quindi si sono lasciati e l’attore è tornato single, che è ancora oggi il suo status sentimentale ufficiale.

