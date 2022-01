Matilde Gioli, chi è il fidanzato dell’attrice di Doc? Scopriamo tutto sulla sua vita privata e sul rapporto col collega Matteo Martari, su cui molti lanciano delle indiscrezioni.

Tra poco tornerà la fiction Doc – Nelle tue mani con la seconda stagione e sul piccolo schermo rivedremo anche Matilde Gioli, una delle grandi protagoniste della serie. Per l’occasione, vediamo chi è il fidanzato dell’attrice e scopriamo tutto sul suo rapporto col collega Matteo Martari.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Doc – Nelle tue mani 2: quando va in onda la seconda stagione

Matilde Gioli, chi è il fidanzato

Nata il 2 settembre 1989 a Milano, Matilde Gioli inizia la sua carriera da attrice recitando nel film Il capitale umano di Paolo Virzì, un ruolo che la lancia con forza, grazie anche alla sua candidatura al Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista. Negli anni Matilde è diventata un volto celebre dello spettacolo italiano e tra i ruoli in cui ha riscosso maggior successo c’è quello nella fiction Doc, per cui ha anche ottenuto il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matilde Gioli è fidanzata con Alessandro Marcucci. Da qualche mese i due sono usciti allo scoperto, la donna ha raccontato che dopo due anni da single ha trovato l’amore e, nonostante la loro storia sia relativamente giovane, la coppia sta già pensando a mettere su famiglia.

Alessandro non viene dal mondo dello spettacolo, la Gioli ha raccontato che al loro primo incontro lui nemmeno l’ha riconosciuta, rivelando di non aver mai visto un suo film o una serie con lei. I due si sono conosciuti la scorsa estate e non si sono più lasciati.

Matilde Gioli, il rapporto con Matteo Martari

In molti pensavano che Matilde Gioli fosse fidanzata col collega Matteo Martari, probabilmente a causa delle diverse volte che hanno recitato insieme. I due hanno condiviso il set in diverse occasioni, l’ultima nel film Netflix Quattro metà in uscita a gennaio 2022, ma non c’è mai stato niente di sentimentale tra loro.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI