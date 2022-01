Anticipazioni Doc – Nelle tue Mani 2 quando esce e va in onda la seconda stagione

Doc – Nelle tue Mani 2, quando va in onda la seconda stagione dell’amatissima fiction? Scopriamo tutti i dettagli.

Presto farà il suo ritorno Doc – Nelle tue mani. Dopo il successo della prima stagione, Luca Argentero, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino stanno per fare il proprio ritorno: scopriamo quando va in onda la seconda stagione della serie e quando verranno trasmesse le puntate.

Doc – Nelle tue Mani 2: quando esce

In piena pandemia, Doc ha avuto un successo strepitoso, mostrando la vita di quelli che sono i veri e propri eroi di questo difficilissimo momento storico: i dottori e gli infermieri. Ora, la fiction è pronta a tornare per la seconda stagione, sempre su Rai1. La prima puntata di questa seconda stagione andrà in onda il 13 gennaio 2022, mentre l’ultima è prevista per il 3 marzo 2022. Saranno 7 le puntate che comporranno la seconda stagione, andranno in onda ogni giovedì sera ad eccezione del 3 febbraio, quando ci sarà il Festival di Sanremo che quindi porterà alla sospensione di una settimana della fiction. Questi sono nel dettaglio gli appuntamenti con Doc – Nelle tue Mani 2:

13 gennaio 2022

20 gennaio 2022

27 gennaio 2022

10 febbraio 2022

17 febbraio 2022

24 febbraio 2022

3 marzo 2022

Doc – Nelle tue Mani 2: le anticipazioni

Non sono stati resi noti i dettagli della trama della seconda stagione, ma in un’intervista gli sceneggiatori hanno ammesso che il Covid sarà al centro delle prossime puntate: essendo la serie ambientata nella contemporaneità, è impossibile evitare l’argomento di maggiore attualità. Tuttavia, la trattazione del virus sarà fatta con speranza e fiducia in un rilancio futuro: questo è il messaggio che la serie vuole mandare.

