Hai perso la fine del film Harry Potter e la Pietra Filosofale? Scopri che fine fa Voldemort e cosa succede ad Harry, Ron ed Hermione

Su Italia 1 torna la maratona Potter mania, si parte con il film che ha dato il via alla leggenda: Harry Potter e la pietra filosofale. Sono passati ormai più di 20 anni dall’uscita della pellicola, eppure il fascino esercitato da quello che è l’inizio delle avventure del maghetto rimane completamente immutato. Per l’occasione, quindi, ripercorriamo il finale del film.

Harry Potter e la pietra filosofale, come finisce

Convinti che Piton sia in procinto di rubare la pietra filosofale dalla guardia del temibile cane a tre teste di nome Fuggy, Harry, Ron e Hermione si calano nella botola, trovandosi ad affrontare prove mortali. Alla fine i tre riescono a superarle, ma Ron e Hermione rimangono indietro. Il rosso Wisley si sacrifica per vincere la partita a scacchi dei maghi e la strega più brillante della sua età rimane con lui per chiamare aiuto. Solo Harry arriva alla fine, trovandosi davanti allo specchio delle brame dove vede la pietra filosofale entrargli in tasca. Qui, però, il protagonista scopre che a voler rubare la pietra non è Piton, bensì il professor Raptor, che ospita ciò che rimane di Voldemort.

Incalzato dal Signore Oscuro, Raptor prova a rubare la pietra, ma scopre di non poter toccare Hatty senza bruciarsi e in questo modo il maghetto riesce a sconfiggerlo. Dopo lo scontro, si risveglia in infermeria e Silente gli racconta che la pietra è stata distrutta per evitare che Voldemort la usi per tornare in vita. Una volta guarito, il mago si ricongiunge ai suoi amici e insieme festeggiano la fine dell’anno e la vittoria di Grifondoro nella Coppa delle case, ottenuta proprio grazie alle imprese dei ragazzi la notte precedente.

A questo punto è ora di fare le valigie e tornare a casa, non prima però che Hagrid regali a Harry un libro di foto che lo ritrae coi suoi genitori. A questo punto Harry sale sul treno, in attesa di tornare a Hogwarts dopo la fine dell’estate.

