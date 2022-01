Puntata non in programma per il Grande Fratello VIP questa che salta la pausa natalizia e torna di 7 gennaio

Nella casa del Grande Fratello VIP il clima si è fatto davvero pesante. La tensione è alle stelle e i concorrenti si sono divisi in due gruppi che provano a sfaldarsi a suon di nomination. I litigi non mancano e non solo per due storiche nemiche come Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Biagio D’Anelli ha scelto tra la fidanzata e Miriana Trevisan, rientra in casa?

Anticipazioni GF Vip di stasera 7 gennaio

Stando a quanto trapela sulla Casa più Spiata d’Italia ci saranno questa sera diversi protagonisti. Secondo le anticipazione sul gf vip, la puntata è stata anticipata per prendere una decisione su Katia Ricciarelli, una vera e propria sorpresa per il soprano che non si aspetta di essere a rischio squalifica. Eppure in Casa ci sono due fazioni, pro e contro la diva, mentre sui social circola l’hashtag #KatiaFuori e #IoStoconLulu. La frase incriminata sarebbe “quella scimmia” rivolto a Lulù, ritenuta da molti a sfondo razzista. Altre frasi della Ricciarelli nel mirino sarebbero “Giacomo è una donna” e un riferimento alle “ossa” della Caldonazzo.

Stasera al Grande Fratello VIP si potrebbe parlare anche dell’addio di Manuel Bortuzzo per motivi di salute, è dimagrito troppo e deve fare esercizi muscolari. Poi si passerebbe alla storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che si sono fidanzati, e la vicinanza sospetta tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. In nomination ci sono Soleil, Nathaly, e Carmen. Per la Sorge, in crisi, ci potrebbe essere l’ingresso di una sua cara amica: Dayane Mello.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI