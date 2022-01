Giuseppe Gibboni chi è il violinista prodigio e la sua fidanzata Carlotta

Giuseppe Gibboni, che il grande talento del violino: scopriamo tutto su di lui e sulla sua vita privata.

Dopo più di venti anni ha riportato il Premio Paganini in Italia: Giuseppe Gibboni è un vero e proprio prodigio del violino, capace di vincere il prestigioso premio e di affermarsi come una stella nel panorama musicale. Scopriamo tutto quanto su di lui, dalla sua carriera fino a ciò che sappiamo della sua vita privata.

Chi è Giuseppe Gibboni

Nato a Salerno, in Campania, a soli 20 anni Giuseppe Gibboni ha vinto il prestigioso Premio Paganini: dal 1997 nessun italiano c’era più riuscito. La passione per la musica gli nasce da piccolissimo, a soli tre anni Gibboni ha preso in mano il suo primo violino. La musica è una questione di famiglia per lui, viene da una discendenza di musicisti e quindi suonare è per lui una cosa naturale.

Lui però non si limita a suonare, ma diventa una vera e propria stella del violino, ottenendo ad appena 20 anni la grande consacrazione col trionfo nel Premio Paganini. Un successo che lo fa entrare in un prestigioso club: sono infatti solo 4 gli italiani che sono riusciti a vincere questo premio, una gioia incredibile per Giuseppe Gibboni.

Così, all’Ansa, Giuseppe Gibboni ha commentato la sua vittoria, parlando anche della sua fidanzata Carlotta: “In questo momento è difficile dire qualcosa. Sul palco quando ho terminato Paganini e ho ricevuto una incredibile ovazione da parte del pubblico, mi p scesa una lacrima, l’emozione era davvero troppo forte. Dedico la mia vittoria a chi mi è stato vicino, alla mia famiglia che da quando a tre anni ho iniziato a studiare mi ha aiutato e alla mia fidanzata Carlotta Dalia che mi ha sostenuto in questo periodo difficile”.

