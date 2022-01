Biagio Izzo chi è la misteriosa moglie dell’attore

Biagio Izzo, chi è la misteriosa moglie del noto attore che questa sera sarà il giudice della prima puntata di Tali e Quali show.

Arriva Tali e Quali show, lo spinoff del celebre programma condotto da Carlo Conti, che vedrà protagonisti dei talenti sconosciuti, la cui arte comunque consiste nell’imitazione di artisti famosi. Il programma vedrà la presenza di quattro giudici: tre sono fissi, e sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, mentre il quarto cambierà di puntata in puntata. Nel primo appuntamento, previsto per stasera sabato 8 gennaio su Rai1, ci sarà Biagio Izzo in qualità di giudice. Per l’occasione, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata dell’attore, vedendo chi è sua misteriosa moglie.

Biagio Izzo, chi è la moglie

La moglie dell’attore si chiama Federica Apicella. Si tratta della seconda moglie di Biagio Izzo, i due si sono sposato nell’agosto 2008 a Napoli, città d’origine di entrambi. I due hanno anche due figli, Raffaele e Martina, e si sono conosciuti quando Biagio era ancora legato alla prima moglie, con cui ha avuto altri due figli: Valeria e Alessia. I due si sono conosciuti tramite la televisione, all’epoca Federica si è presentata per un provino a Tele Garibaldi, dove a scegliere c’era proprio Biagio izzo.

Federica Apicella ha alle spalle una carriera da attrice e modella, partecipando alla seconda stagione di Medicina Generale e di Un posto al sole d’estate, spinoff della famosissima soap di Rai3. Per il resto, non sappiamo tantissimo della vita e della sfera privata della donna: Biagio Izzo infatti, nonostante la sua enorme notorietà, è restio a condividere informazioni sulla sua vita personale, anche se in un’intervista ha sottolineato come Federica sia il perno intorno a cui ruota tutta la sua famiglia.

