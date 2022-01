Carlo Conti patrimonio: quanto guadagna il conduttore

Carlo Conti, quanto guadagna il famosissimo conduttore, volto di tantissimi programmi in televisione? Scopriamo i dettagli del suo patrimonio.

Carlo Conti occupa sicuramente un posto di rilievo tra i grandi conduttori della televisione italiana. Questa sera lo vedremo nuovamente protagonista con Tali e Quali show, ma sono tantissime le occasioni in cui lo abbiamo visto condurre numerosissimi programmi di successo sul piccolo schermo. Una lunga carriera per il conduttore fiorentino, che ovviamente gli ha portato a guadagnare tantissimi. Vediamo dunque i dettagli del patrimonio di Carlo Conti.

LEGGI ANCHE: Tali e Quali Show: come funziona, concorrenti e giudici

Carlo Conti, quanto guadagna e patrimonio

Chiaramente, non è semplice stimare con esattezza il patrimonio e i guadagni del conduttore. Il fiorentino è diventato uno dei volti di punta della Rai, conducendo tantissimi programmi e di conseguenza accumulando un patrimonio sempre più ingente grazie agli alti compensi per il suo mestiere. Non sono noti con precisione gli stipendi percepiti, che variano ovviamente da programma a programma. Tra quelli di maggior successo contiamo sicuramente Tale e Quale Show, I migliori anni e soprattutto diverse edizioni del Festival di Sanremo. I guadagni di Carlo Conti dovrebbero aggirarsi, stando alle stime che circolano in rete, intorno ai due milioni di euro, anche se non lo sappiamo con precisione. In casa Rai, comunque, Carlo Conti dovrebbe essere il secondo conduttore più pagato, alle spalle solo di Fabio Fazio.

Il patrimonio di Carlo Conti quindi dovrebbe essere davvero alto ed è destinato ad arricchirsi, visto che il conduttore fiorentino rimane uno dei volti di punta della Rai ed è quindi destinato a ricoprire ruoli importanti in programmi di successo anche in futuro. A partire da questa sera, quando rivedremo Carlo Conti alla guida con Tali e Quali show, spinoff di uno dei suoi programmi di maggior successo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI