Stefano De Martino, il dramma del figlio juventino

Stefano De Martino, da tifoso napoletano è stato un duro colpo vedere il proprio figlio con la maglia della Juventus: vediamo tutti i dettagli.

Sono moltissimi i padri che sognano di vedere i figli ripercorrere i propri passi. Che sia nel lavoro, o anche solo nelle passioni. Specialmente se si parla di calcio, è sempre forte la speranza che il proprio figlio raccolga la fede calcistica, così anche da creare un legame profondo in tal senso. Spesso, però, la realtà è diversa e molti padri per amore dei figli devono accettare scelte calcistiche che non li rendono felici. È il caso di Stefano De Martino, che da tifoso del Napoli ha dovuto accettare che suo figlio vestisse la maglia della Juventus, vivendo un vero e proprio “dramma” familiare.

LEGGI ANCHE: Andrea Iannone fidanzate, tutte le ex: da Belen a Giulia De Lellis

Stefano De Martino, il figlio con la maglia della Juventus

Recentemente, la showgirl Belen Rodriguez ha pubblicato una foto che ritrae suo figlio Santiago con la maglia della Juventus. Un’immagine che sicuramente non ha reso felice il padre, Stefano De Martino, che in quanto tifoso napoletano non poteva immaginare una maglia peggiore da vedere addosso al figlio. La rivalità tra Napoli e Juventus è infatti una delle più sentite del nostro campionato e questa rivalità potrebbe entrare nella vita di Stefano De Martino, che si trova a dover fare i conti con suo figlio che potrebbe tifare la squadra più odiata nella città del padre.

Si rimane chiaramente nella sfera del gioco e dell’ironia, dove deve sempre rimanere ogni rivalità calcistica. Sarà però interessante capire se Santiago sia realmente tifoso della Juventus o se magari abbia vestito quella maglia, che appartiene comunque a una delle squadre più famose al mondo, solo per altre ragioni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI