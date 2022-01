Milioni di italiani si sono commossi guardando a C’è posta per te la storia straziante di Salvatore, il popolo dei social lo vuole tronista

Torna C’è Posta Per te e tornano le grandi emozioni che solo lo storico programma sa regalare. A colpire i telespettatori la storia di Salvatore, un ragazzo bellissimo e pieno di valori. La mamma Enza ha deciso di fargli una sorpresa chiamando la redazione del programma per far conoscere allo splendido figlio il suo idolo Stefano De Martino. Il figlio di Enza adora l’ex ballerino di Amici perché è un bravissimo ragazzo che si è fatto strada da solo.

Chi è Salvatore di C’è posta per te su Instagram

Salvatore di C’è posta per te, figlio di Enza, di cognome fa Loverso. É nato il 21 settembre a Finale Emilia in provincia di Modena. È di origini calabresi ed ha 30 anni di età circa, di lavoro fa il professore di francese. Fin da piccolo però ha sempre avuto la passione per lo sport e ancora oggi Salvatore pratica pallanuoto a livello agonistico. Dopo aver frequentato il liceo linguistico del suo paese lascia gli studi per dedicarsi alla sua attività sportiva del cuore, giocando nella serie Dilettanti nella squadra Polisportiva Centese di Cento, a Ferrara.

Dopo la morte del padre nel 2020 torna con impegno sui libri, realizzando il sogno del padre si laurea in Lingue e porta la corona d’alloro sulla lapide del papà in Calabria. Adora il mare e spesso d’estate torna nella sua regione d’origine per trascorrere le vacanze in luoghi mozzafiato come Tropea, Capo Vaticano e Scilla. Lo testimonia il suo profilo Instagram.

La storia di Salvatore a C’è Posta per Te

Enza decide di fare una sorpresa a suo figlio Salvatore perché dopo la morte del padre il ragazzo non riesce a perdonarsi, non gli ha detto abbastanza “ti voglio bene” né lo ha abbracciato abbastanza come ha sempre fatto con sua madre. Questo pensiero di non aver dimostrato al suo adorato genitore il suo amore lo tormenta. ll papà di Salvatore è morto per complicanze da Covid nel 2020. A novembre di quello stesso anno era andato in pensione, faceva l’operaio, per godersi un po’ la famiglia.

Purtroppo poco dopo si ricovera, positivo al coronavirus e diabetico muore in 15 giorni a 64 anni di età per un infarto. Sono stati Mamma Enza e Stefano De Martino, che gli ha regalato la sua penna portafortuna, a rincuorarlo. Il popolo dei social chiede che Salvatore possa diventare nuovo tronista di Uomini e Donne.

