Chi è Valeria la compagna di Giucas Casella, c’entra Pippo

Tra i protagonisti del GF Vip c’è Giucas Casella, il più famoso prestigiatore italiano. Negli anni l’illusionista è diventato un volto famosissimo della televisione italiana, una lunga carriera in cui ha avuto al suo fianco la sua dolce metà Valeria. In pochi sanno però che dietro all’amore tra Giucas Casella e la sua compagna c’è una vera e propria icona dello spettacolo italiano, niente di meno che Pippo Baudo, che li ha fatti conoscere, propiziando di fatto il loro amore.

Giucas Casella, chi è la compagna Valeria

Si chiama Valeria Perilli la compagna di vita di Giucas Casella, I due stanno insieme da ormai più di 40 anni e lui ha chiesto la mano di lei dopo ben 38 anni di fidanzamento. Come detto, dietro il loro amore c’è lo zampino di Pippo Baudo, che li ha fatti conoscere, ma nonostante l’enorme notorietà dell’illusionista, i due sono riusciti a vivere al riparo dalle telecamere, mantenendo gelosamente protetta la loro sfera privata.

Solo nel 2018 infatti i due si sono presentati insieme in pubblico, al Domenica Live con Barbara D’Urso. Qui i due hanno parlato della loro vita insieme, condivisa anche con James, il figlio che Giucas Casella ha avuto nel 1987 con la modella inglese Carlo Torr. In questa occasione, tra l’altro, l’uomo ha chiesto alla donna di sposarlo, rendendosi protagonista di una bellissima dichiarazione d’amore.

I due sono anche diventati nonni, o meglio lo è diventato Giucas, ma in fondo Valeria ha cresciuto James come una madre e quindi il nipote del compagno è un po’ anche suo nipote. Una vita insieme dunque per i due, con lo zampino di Pippo Baudo.

Valeria Perilli di lavoro fa la doppiatrice, tra i ruoli più famosi ha prestato la voce a Lalla nel telefilm La Tata e Miranda in Sex and the City. Tantissime anche le soap opera e i cartoni animati doppiati dalla compagna di Giucas Casella. Figlia d’arte, il padre Ivo Perilli è stato sceneggiatore e regista, mentre la mamma Lia Corelli è stata un’attrice. Per la RAI ha anche condotto alcuni programmi televisivi, tra questi anche il Premio Chianciano della critica radiotelevisiva accanto, pensate un po’, proprio Pippo Baudo!

