Dove vedere Euphoria 2: tutto sulla seconda stagione

Euphoria, dove vedere la seconda stagione della serie con Zendaya: scopriamo tutti i dettagli sul secondo capitolo della serie.

Dopo lo straordinario successo della prima stagione, Euphoria sta per tornare. Il tenne drama con Zendaya e Hunter Scahfer ha riscosso un enorme successo sia di critica che di pubblico, ricevendo anche diverse nomination e vittorie, tra cui l’Emmy a Zendaya come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. A tre anni dall’uscita della prima stagione, e dopo due speciali negli ultimi due anni, Euphoria sta per tornare per la seconda stagione. Scopriamo tutto ciò che sappiamo a riguardo.

EUPHORIA, TOM HOLLAND NELLA SERIE CON ZENDAYA?

Euphoria 2, dove vedere la serie

La prima puntata della seconda stagione di Euphoria è stata trasmessa in America il 9 gennaio 2022, dall’emittente HBO. In Italia la versione originale viene trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti, mentre quella col doppiaggio in italiano arriva con una settimana di differenza: la prima puntata sarà trasmessa il 17 gennaio 2022. Gli episodi saranno in totale 8 e usciranno a cadenza settimanale.

Euphoria 2 sarà visibile in diretta televisiva su Sky Atlantic, canale 110 del decoder di Sky. Le puntate della serie saranno visibili però anche in streaming, tramite le applicazioni di Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e di Now Tv, disponibile sia per dispositivi mobili che per smart tv, così da poter vedere le puntate comodamente in televisione.

Nella seconda stagione rivedremo tanti protagonisti, su tutti ovviamente Zendaya, vera e propria star della serie, che grazie a Euphoria ha proprio ottenuto uno dei suoi primi successi della sua straordinaria carriera in ascesa. Al suo fianco c’è Hunter Schafer, una modella molto famosa per essere attivista dei diritti LGBTQ+. Manca poco e rivedremo presto dunque una delle serie più attese del 2022.

