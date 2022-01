Enzo Paolo Turchi patrimonio: quanto guadagna il marito di Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi, quanto guadagna il marito di Carmen Russo? Scopriamo tutto sul patrimonio del celebre ballerino.

Carmen Russo è una delle protagoniste dell’edizione attuale del Grande Fratello e nella vita compone una celebre coppia con Enzo Paolo Turchi, famosissimo ballerino e personaggio televisivo. Da tanti anni ormai il napoletano è un volto che si vede con estrema frequenza in televisione e ha alle spalle una carriera molto lunga. Dopo il diploma alla scuola del Teatro San Carlo in danza classica, la carriera di Enzo Paolo Turchi ha spiccato il volo grazie alla partecipazione a numerosissimi programmi televisioni, sia italiani che stranieri. Vediamo dunque quanto ha guadagnato durante la sua carriera Enzo Paolo Turchi e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Quanto guadagna Enzo Paolo Turchi

Non è facile ovviamente stabilire con esattezza i guadagni del ballerino durante la sua carriera. I proventi per i suoi spettacoli e le trasmissioni a cui ha preso parte devono essere stati sostanziosi, eppure negli ultimi tempi il ballerino e sua moglie Carmen Russo sono balzati agli onori delle cronache per alcuni problemi economici.

Enzo Paolo Turchi infatti recentemente ha parlato dell’assegno di pensione che percepisce, esprimendo tutta la sua rabbia a riguardo: “Questa è un’offesa a persone che hanno lavorato 40/50 anni che prendono 500 euro al mese che non ci fai niente oggi. Non si tratta così un artista. Anche gli artisti sono dei lavoratori”.

Inoltre, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono finiti al centro delle polemiche per alcuni mancati pagamenti con la loro domestica, con cui attualmente la coppia è in causa. Insomma, il successo non sempre è garanzia di floridità economica se non si riescono a gestire con cura i risparmi ed Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo ne sono la prova.

