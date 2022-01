Benedetta Mazza chi è il fidanzato Omar

Tra i concorrenti più frizzanti di Back To School c’è Benedetta Mazza: scopriamo chi è il fidanzato della showgirl e la situazione tra lei e Omar Hassan.

Benedetta Mazza è tra i vip pronti ad affrontare l’esame di quinta elementare a Back To School. Modella, sbarcata on ti esordendo come professoressa dell’Eredità ha poi consacrato la sua carriera partecipando come concorrente al Grande VIP. Come spesso accada per i personaggi famosi del modo dello spettacolo a destare curiosità è la sua vita privata. Scopriamo chi è il fidanzato Omar Hassan e se i due stanno ancora insieme.

Benedetta Mazza: chi è il fidanzato

La bellissima Benedetta Mazza ha avuto diverse storie alle sue spalle. Prima quella con Matteo Branciamore, attore celebre per aver prestato il volto a Marco nella celebre fiction I Cesaroni. Poi, quella con Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore della Nazionale italiana, che ha vestito in Serie A le maglie di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter. Infine, la bionda ha ritrovato l’amore con Omar Hassan, dopo un presunto flirt con Stefano Sala, conosciuto al Gf Vip.

Omar è nato l’11 maggio 1987 a Milano, da madre italiana e padre egiziano. Si appassiona presto al mondo dell’arte, esordendo all’età di 15 anni e affermandosi come un famoso pittore. Al fianco della sua arte, Omar svolge anche l’attività di pugile, ma dopo 10 anni ha dovuto abbandonare il ring a causa del diabete. L’arte è quindi diventata la sua vita, iniziando a organizzare mostre che lo hanno reso famoso in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Omar ha avuto una storia con la cantante Nina Zilli: i due si sono messi insieme nel 2018, ma si sono lasciati nel 2019. Al momento, l’artista è fidanzato con Benedetta Mazza, anche se in molti avanzano il sospetto che si siano lasciati.

