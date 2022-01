Chi è Benedetta Mazza: la sua nuova vita

Tra i vari programmi in carriera per Benedetta Mazza c’è anche Back to School. Scopriamo chi è l’ex gieffina e la sua nuova vita dopo il successo

Bionda e sensuale Benedetta Mazza vanta in carriera anche la partecipazione da ripetente a Back To School, programma condotto da Nicola Savino. Ha esordito sul piccolo schermo da giovanissima dopo un percorso di studi mirato. Nel corso degli anni è balzata all’attenzione delle cronache per la sua vita sentimentale. Scopriamo tutto sulla donna e sulla sua nuova vita dopo il successo.

Chi è Benedetta Mazza

Nata a Parma, Benedetta Mazza ha 31 anni e ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione ad alcuni programmi televisivi come Pechino Express e il Grande Fratello Vip. Dopo il diploma al Liceo scientifico ha partecipato a Miss Italia dopo il trionfo come Miss Parma e quest’avventura le ha spalancato le porte del mondo dello spettacolo.

Il suo sogno è sempre stato quello di fare la stilista, ma intanto ha proseguito nella sua carriera in televisione, partecipando a diversi programmi che le garantiscono un importante successo, come appunto Pechino Express e il Grande Fratello Vip, ma anche Tale e Quale Show e L’Eredità, passando ai programmi dedicati ai più piccoli su Rai Gulp. Ora, dopo tanta televisione la donna ha intrapreso una nuova vita, lavorando come influencer.

Benedetta Mazza ha avuto una vita sentimentale molto movimentata: al momento sembra essere sempre fidanzata col pittore e pugile Omar Hassan, ma alle spalle ha due storie molto importanti. La prima con l’attore Matteo Branciamore, famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Marco nell’amatissima fiction Mediaset I Cesaroni. L’altra con il calciatore Pablo Daniel Osvaldo, che in Italia ha vestito maglie importanti come quelle di Roma e Juventus.

