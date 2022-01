Flavia Vento chi è il padre grande imprenditore

Flavia Vento ormai da anni è un volto noto della tv. Da star del piccolo schermo desta attenzione la sua vita privata, scopriamo chi è suo padre

Flavia Vento è tra i personaggi più amati del piccolo schermo. Negli ultimi, grazie alla sua consolidata popolarità, è stata scelta come concorrente di punta di diversi reality show.

Puntualmente ha quasi sempre rifiutato di continuare a gareggiare, storico il suo abbandono al Grande Fratello VIP perché le mancavano i suoi cani. Per un lungo periodo opinionista fissa dei programmi della D’Urso, la bionda showgirl è stata anche ripetente di Back To School. Un personaggio tv del suo calibro non può che attirare l’attenzione sulla sua vita privata, Ecco chi è il papà.

Flavia Vento, chi è il padre

Si chiama Roberto Vento il padre della showgirl Flavia, personaggio ormai cult della televisione italiana. Roberto di mestiere fa l’imprenditore e ha ottenuto molta fortuna nel suo lavoro, dal suo amore con Francesca, una donna di origini olandesi, sono nate Flavia e sua sorella minore Sabina. Non conosciamo ulteriori dettagli sulla loro vita privata.

Flavia Vento ha poi studiato a Liceo Linguistico, proseguendo la sua vita iniziando a lavorare come modella tra Milano e Parigi. Piano piano, la donna è arrivata anche in televisione, recitando in alcuni spot pubblicitari e ottenendo successo con la partecipazione al programma Lotto alle Otto. Nella sua carriera c’è stata poi anche una parentesi politica, piuttosto breve e infruttuosa, prima di proseguire con i suoi impegni televisivi.

Per ciò che concerne la vita privata, Flavia Vento è stata spesso al centro di gossip e indiscrezioni, uno dei presunti flirt più famosi e smentiti è sicuramente quello con Francesco Totti. La donna non è mai stata sposata e non ha avuto figli, nel 2015 però Flavia vento ha annunciato di aver iniziato un percorso di castità.

