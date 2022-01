Flavia Vento fidanzati: da Marco Prato a Tom Cruise

Da anni volto noto della tv Flavia Vento è sempre stata al centro del gossip. Ripercorriamo la vita sentimentale della showgirl, i suoi ed famosi e non

Flavia Vento è nota al grande pubblico per la sua lunga carriera in tv. Ha esordito come dea fortuna del Lotto alle otto, poi la popolarità come valletta di Teo Mammuccari Libero. Nel 2005 è arrivata a condurre diverse puntate di Striscia La Notizia per poi diventare concorrente di diversi reality come la Fattoria, L’Isola e il Gf Vip, ritirandosi. E’ infatti ormai un cult la sua scelta di lasciare spesso questo tipo di programmi. Attualmente ripetente di Back To School, vediamo gli ex fidanzati della showgirl.

Flavia Vento, gli ex fidanzati

La bellissima showgirl è stata spesso al centro di indiscrezioni e gossip, tra diverse storie e flirt. Sono tanti i personaggi del mondo spettacolo con cui la donna è stata legata: da Emanuele Di Gresy, un nobile discendente di una famiglia francese, a Fabrizio Bentivoglio, attore e regista, e Mimmo Calopresti, anche lui proveniente dal mondo della recitazione.

La donna è stata anche al centro di vicende abbastanza contorte: dalla relazione con Marco Prato, che poi è morto suicida in carcere dopo il suo arresto per l’omicidio di Luca Varani, alla chat col finto Tom Cruise, con la donna che per mesi ha chattato con un uomo che si è finto il celebre attore.

Flavia Vento e Francesco Totti

Il presunto flirt più discusso di Flavia Vento è però quello con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, che ha rischiato seriamente di rovinare la relazione con Ilary Blasi. Al tempo Totti era fidanzato con Ilary, incinta del primo figlio, ed è uscita fuori la notizia di una relazione clandestina tra il calciatore e la donna, portata alla luce da Fabrizio Corona. Entrambi i diretti interessati però hanno smentito la relazione.

Ora Flavia Vento ha decisamente cambiato vita, dal 2015 si è votata alla castità, decidendo di non frequentare più nessuno.

