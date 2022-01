Jonathan Kashanian origini: patrimonio e genitori

Periodo d’oro per Jonathan Kashanian. Protagonista di Detto Fatto, concorrente di Back to School e ospite ti scopriamo di più su di lui

Tra le recenti apparizioni in tv di Jonathan Kashanian c’è Back to School. Volto noto del programma Detto Fatto, la sua carriera è decollata ben oltre la popolarità da reality, è infatti un’icona di stile. Fa tendenza con i suoi abiti sofisticati, il suo look originale e mai eccessivo. Stupiscono sempre la cura dei dettagli e dei tessuti dei suoi outfit. Scopriamo le sue origini e il suo percorso di vita.

Chi è Jonathan Kashanian, le origini

Era il 2004 quando Jonathan Kashanian vinceva il Grande Fratello, entrando di diritto nello star system italiano. Yehonatan Kashanian è nato il 15 gennaio 1981 a Ramat Gan, in Israele. E’ dunque di origini israeliane ma con la famiglia è arrivato a Milano quando aveva appena tre anni. Intraprende gli studi di moda e dal 2000, dopo aver ottenuto il diploma di stilista, prova a farsi strada partecipando a diverse sfilate.

Da lì poi l’approdo nel mondo della televisione, con la partecipazione e la vittoria al Grande Fratello. Dopo l’esperienza nel reality, Kashanian è diventato un volto celebre della televisione italiana, partecipando a diversi programmi come Verissimo, Sei un mito e la vita in diretta. Per lui arriva anche l’esperienza al cinema, apparendo nei film Un anno eccezionale e A Natale mi sposo. Attualmente, Jonathan è speaker radiofonico per Rtl 102.5 e sta vivendo l’esperienza a Back to School, dove deve provare a superare l’esame con l’aiuto dei Maestrini.

Jonathan Kashanian: il patrimonio

In molti si chiedono a quanto ammonti il patrimonio dell’italo-israeliano, ma in realtà è ovviamente impossibile stabilirlo con esattezza. Sicuramente, le tantissime esperienza in televisione, come opinionista in diversi programmi e concorrente in molti reality, ha contribuito a rendere tale patrimonio abbastanza sostanzioso. Basta citare come esempio il montepremi guadagnato da vincitore della quinta edizione del Grande Fratello. Jonathan all’epoca ha guadagnato 250mila euro in gettoni d’oro. Tra l’altro, ha detto di averli convertiti in denaro e di non averne conservato nemmeno uno per ricordo, pentendosene.

