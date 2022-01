Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi tronisti oltre Luca

Dopo la scelta di Roberta ricaduta su Samuele Carniani, Luca Salatino che ha condiviso il percorso per conquistare la bella romana non è l’unico nuovo tronista

Non è di certo la prima volta che la non scelta diventa tronista di Uomini e Donne. Come dimenticare Marco Fantini che nella sua avventura sul trono, dopo il due di picche da parte di Anna Munafó ha a scelto Beatrice Valli, con cui attualmente ha una bellissima famiglia. Stessa sorte per Fabio Coloricchio.

Teresa scelse il suo attuale marito Salvatore e per lui si aprirono le porte dello studio da protagonista sull’ambita poltrona rossa. La relazione con Nicole è poi finita male, noi auguriamo a Luca Salatino il meglio. Lo chef romano non è però l’unico nuovo tronista. Ci sono tre ipotesi, secondo i rumors, che stanno stuzzicando la relazione.

I possibili nuovi tronisti

Tra i possibili nuovi cronisti di Uomini e Donne, oltre a Luca, c’è Salvatore Loverso. Il giovane nuotatore è stato protagonista della prima puntata di C’è Posta per Te raggiungendo in poche ore enorme consenso sui social. Sono le sue fan a chiedere a gran voce che possa avere questa opportunità salire sul trono e trovare la donna della sua vita. Non è il solo, ad essere stato al centro dell’attenzione della puntata di sabato dello show condotto da Maria De Filippi.

Anche Alessia Quarto, la bionda napoletana che il marito ha tradito con sua cugina, sta spopolando su Instagram. Dato che manca una donna sul trono dopo la scelta di Roberta potrebbe essere lei la fortunata. Infine Gabriella Maglione, corteggiatrice di Gianluca De Matteis che lascio l’anno scorso il programma senza scegliere, sembra non aver trovato ancora l’amore. Se è così potrebbe essere lei la nuova tronista di Uomini e Donne.

