Il primo selfie di coppia postato dal profilo Instagram di Uomini e Donne dopo la scelta sancisce il ritorno sui social di Roberta e Samuele

Era da prima della pausa natalizia di uomini e donne che i telespettatori stavano aspettando la messa in onda della scelta di Roberta Ilaria Giusti. La tronista ha scelto Samuele Carniani e abbiamo avuto la possibilità di vedere sullo schermo anche il loro romantico brindisi subito dopo la registrazione.

Da quel momento è trascorso circa un mese e non potendo i ragazzi postare foto è aumentata la curiosità: Roberta e Samuele stanno insieme dopo la scelta? Sul profilo Instagram ufficiale di uomini e donne è stato anche pubblicato il primo selfie di coppia realizzato dopo la puntata. A chiarire la situazione è la stessa ex tronista.

Roberta e Samuele stanno insieme?

Roberta in una storia su Instagram si è mostrata felice e sorridente in auto con il suo fidanzato Samuele. Ha ringraziato i suoi follower ribadendo che a breve, appena avrà tempo, risponderà a tutti e racconterà della sua storia d’amore. Dunque è ufficiale Roberta e Samuele dopo la scelta stanno insieme e sono più uniti che mai. Lo stesso ex corteggiatore ha condiviso il contenuto realizzato dalla sua fidanzata sul suo profilo Instagram a suggellare l’ufficialità.

La Giusti ha più volte ribadito quanto il suo uomo già durante il percorso intrapreso sul trono abbia fatto uscire la parte migliore di lei. Nel video che abbiamo citato si vede proprio la felicità negli occhi di entrambi, visibilmente innamorati. Tanti i commenti di auguri alla nuova coppia, in particolare della collega di trono Andrea Nicole insieme al suo Ciprian. Sono arrivati anche i complimenti social da parte dell’influencer Deianira Marzano che li ha ringraziati per le emozioni che ci hanno fatto vivere.

