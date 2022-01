Sei mai stata sulla luna, come finisce il film con Raoul Bova? Scopriamo tutto quanto sulla pellicola.

Sei mai stata sulla luna, commedia romantica firmata da Paolo Genovese con Raoul Bova e Liz Solari, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015. Scopriamo come finisce il film e la storia tra Renzo e Guia.

Sei mai stata sulla luna, come finisce il film

La giovane italo-americana Guia, interpretata da Liz Solari, è una fredda donna in carriera, che eredita dopo la morte del padre una vecchia masseria pugliese, dove vivono suo cugino Pino e il fattore Renzo (Raoul Bova) col figlio Toni. Guia si reca in Puglia con l’obiettivo di liberarsi rapidamente della masseria, ma piano piano si trova sempre più coinvolta in quella vita pacifica e bucolica, lontana dalla frenesia della routine di città cui la donna è abituata.

Intanto, Guia si avvicina sempre di più a Renzo e a suo figlio Toni. Renzo però ha una relazione segreta con la veterinaria del paese, Anita, e ciò porta a uno scontro tra i due. Intanto, mentre l’attrazione tra Renzo e Guia continua a crescere, arriva in paese Marco, il fidanzato di Guia, che rimane indifferente al fascino del luogo e anzi, per smuovere la donna le chiede di sposarlo, per meri motivi di comodo.

Alla fine, Guia capisce la realtà sulla sua relazione con Marco e lo lascia, mentre chiede a Renzo di venire a patti, cosicché entrambi possano essere felici: la ragazza può tornare alla sua passione, la moda, trasferendosi a Parigi, insieme a Renzo che ha deciso di mettersi alla prova nella vita cittadina.

