Sei mai stata sulla Luna? è un film del 2015 diretto da Paolo Genovese. Una pellicola dal ricco cast, con Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcoré. Una commedia romantica davvero molto intrigante.

Sapete quali sono i luoghi di Sei mai stata sulla Luna? Scopriamo insieme quali sono le location sfruttate da Paolo Genovese per dirigere il suo cast per questo film. Ecco dove è stato girato.

Sei mai stata sulla Luna, dove è stato girato

Per quanto si racconti di come la protagonista, Guia, viva una vita entusiasmante tra Parigi e Milano, è il Salento a farla da padrone in questa commedia romantica. Sono svariate le città pugliesi coinvolte nelle riprese del film di paolo Genovese. Si parte da Nardò, presente in scene che riprendono il suo centro storico. La potenza paesaggistica pugliese la fa da padrona, come già accaduto in passato.

Di particolare interesse è anche un’altra città, Galatina. Come detto, la Puglia trova ampiamente spazio nel film Sei mai stata sulla Luna?, ma non ci si limita al Salento. Alcune scene sono infatti state girate a Brindisi. Spazio anche per due location in provincia di Taranto. La prima è Martina Franca. La seconda è assoluta protagonista del film. Si tratta infatti della Masseria Lupoli, intorno alla quale ruota parte della trama. Questa si trova a Crispiano, ed è in provincia di Taranto.

Qui è possibile trovare il Museo della Civiltà Contadina, grazie al quale ci si cimenta nell’affascinante cultura popolare del luogo. Ecco come fare due passi nella vita quotidiana di una volta. Il tutto circondato dal paesaggio mediterraneo, ai piedi delle Murge Tarantine. È qui che la cinica e snob Guia, abituata a ben altro stile di vita, si ritrova a mettere piede dopo aver ricevuto l’eredità del defunto padre. Da bambina trascorreva le sue estati felici in quel luogo ma ha da tempo perso contatto con quella versione di sé. Saprà ricordarglielo Renzo, fattore affascinante e burbero del quale si innamorerà.

