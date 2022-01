Martedì 11 gennaio si è conclusa la prima stagione di Sissi. Il sesto episodio andato in onda è stato a dir poco drammatico, segnato da due morti sorprendenti, che hanno lasciato di stucco il pubblico.

Annunciata da tempo la seconda stagione. Andiamo a scoprire alcune anticipazioni sui prossimi episodi, che riprenderanno la narrazione della vita di Sissi, l’Imperatrice più famosa d’Europa.

Sissi 2, anticipazioni

La prima stagione si è conclusa in maniera amara e drammatica. Sofia e Franz sono stati sconvolti dalla morte della piccola Sofia. Un evento che li ha disuniti più che mai. Come se non bastasse i due hanno dovuto far fronte alla minaccia rappresentata da Napoleone III, che ha dichiarato loro guerra. Tutto si è poi risolto in sede di trattativa, per fortuna. La vita del Kaiser ha subito un nuovo attentato ma l’assassino ha pagato con la vita il proprio gesto. Franz è salvo ma il sospetto di un legame tra l’attentatore e Fanny ha condotto la donna al patibolo. Sua figlia, come promesso da Sissi, è ora sotto la protezione dell’Imperatrice.

Difficile pensare che la vita di Sissi potesse essere riassunta in una sola stagione. Sono tantissimi gli eventi da raccontare, seppur con una vena romanzata che modifica alcuni fatti storici. Il primo capitolo della storia si è concentrato sulla storia d’amore tra Sissi e Franz, lasciando il pubblico con un finale spiazzante e drammatico. Gli eventi negativi della vita dell’Imperatrice troveranno spazio anche nei nuovi episodi. Dopotutto lei sognava di vivere libera e non costretta a corte. Gli sceneggiatori hanno però rassicurato il pubblico. Vi sarà anche molto romanticismo. Ci sarà dunque modo di sognare a occhi aperti come fatto a inizio della prima stagione. L’idea è quella di continuare a raccontare l’animo di Sissi, facendo un po’ crollare l’immagine perfetta che tutti abbiamo nella mente. È giusto raccontare luci e ombre, spiegando però le ragioni che si celano dietro tutto ciò.

Quando esce Sissi 2

Sono già state ufficializzate le riprese della seconda stagione, che avranno inizio a marzo 2022. Nel corso di quest’anno, dunque, potremmo assistere ai nuovi episodi probabilmente. Considerando il grande successo della fiction, che è stata seguita nella sua prima puntata da più di 3 milioni di spettatori al termine del 2021, Mediaset potrebbe decidere di acquisire i diritti della seconda stagione. È probabile che la casa di produzione lavori per ripetere lo stesso lancio, il che vorrebbe dire attendere fino a dicembre 2022 per i nuovi episodi.

