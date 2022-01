Un finale che ha colpito dritto al cuore il pubblico. È andata in onda l’ultima puntata della fiction Sissi, che ha raccontato la vita della celebre Imperatrice tra amore, drammi e gioie.

Scopriamo come è finita la fiction andata in onda sulle reti Rai, Sissi. Un’ultima puntata tragica che ha lasciato a bocca aperta gli spettatori. Due le morti che hanno sorpreso tutti.

LEGGI: Sissi 2, anticipazioni della seconda stagione

Sissi, come è finita

Seppur dopo alcune esitazioni, Franz ha finalmente deciso di seguire i consigli di sua moglie Sissi. Si è dunque recato a Budapest, così da distendere i rapporti con la nazione più importante dell’Impero. Gli avvertimenti di Fanny sono stati vani e si è verificato un secondo attentato alla vita del sovrano. Lajos non ha avuto scampo questa volta. È morto per mano del Conte Andrassy.

Tutto però di colpo viene stravolto da un terribile lutto. Si tratta della piccola Sofia che, ammalatasi, perde la vita. I genitori si ritrovano nel totale sconforto. Sissi si ritiene l’unica vera responsabile per quanto accaduto. È grande la sua frustrazione, mentre Franz si è chiuso nel totale silenzio.

LEGGI: La storia vera di Franz e Sissi: differenze con la fiction

A causa di un amuleto, il conte Grunne ritiene che Lajos possa aver avuto dei contatti con Fanny, che ne aveva uno identico. Sissi viene informata di tale sospetto e in breve la donna viene portata via dalle guardie e condotta al patibolo. Prima di morire, Fanny chiede a Sissi di prendersi cura di sua figlia Marie.

La morte di Sofia ha generato una profonda crepa nel rapporto tra Sissi e Franz. Quest’ultimo viene poi sorpreso a letto con un’amante a Laxenburg. La moglie gli chiede di porre fine alla guerra, negoziando con Napoleone III, che rivendica per sé i territori degli Asburgo nell’Italia del nord. Il clima è molto teso e Sissi minaccia Napoleone di usare contro di lui le truppe della Confederazione tedesca. L’Imperatore francese dichiara subito guerra agli Asburgo, salvo poi accettare la fine del conflitto dopo l’ingresso di sua moglie nella trattativa. Al termine della puntata Grunne trova Marie, che Sissi prende in custodia come promesso a sua madre.