Gilderoy Allock chi è l’attore che lo interpreta in Harry Potter

Gilderoy Allock, chi è l’attore che interpreta il professore di Hogwarts in Harry Potter e la Camera dei segreti: scopriamo tutto su Kenneth Branagh.

Tra i protagonisti di Harry Potter e la Camera dei segreti c’è sicuramente il professore di difesa contro le arti oscure, Gilderoy Allock, interpretato dal grande Kenneth Branagh. Scopriamo tutto sul grande attore.

LEGGI ANCHE: HARRY POTTER DOVE È STATO GIRATO, TUTTE LE LOCATION DA DIAGON ALLEY AL CASTELLO FOTO

Harry Potter, chi è l’attore che interpreta Gilderoy Allock

Kenneth Branagh è uno dei più grandi attori nordirlandesi di sempre, un cineasta molto attivo nel cinema di oggi. La sua formazione artistica avviene sotto l’insegnamento del grande attore Laurence Oliver e l’esordio alla regia avviene alla soglia dei trent’anni, quando dirige diversi adattamenti di opere shakespeariane. Con l’arrivo degli anni 2000 arriva il grande successo per Kenneth Branagh, sia come attore come come regista. Dietro la telecamera ha diretto grandi film come Thor, Cenerentola e Assassinio sull’Orient Express, mentre davanti alla cinepresa lo abbiamo visto in Harry Potter, in Marylin e nel connubio con Cristopher Nolan in Dunkirk e Tenet.

La carriera dell’attore è anche piena di riconoscimenti e premi. Manca ancora la vittoria della statuetta agli Oscar, nonostante abbia ricevuto ben cinque nomination tra cui quella come migliore attore non protagonista per Marylin. Quest’anno ha invece vinto il suo primo Golden Globe, per la migliore sceneggiatura con Belfast. Il film che però gli è valso più premi e che ha svolto il ruolo di trampolino di lancio per la carriera di Kenneth Branagh è Enrico V, pellicola del 1990, che ha portato al cineasta ben tre vittorie agli European Film Awards e una ai BAFTA e ai National Board of Review Awards.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI