Robin Hood con Russell Crowe: come finisce e significato

Robin Hood, come finisce il film con Russell Crowe dedicato al leggendario fuorilegge che ruba ai ricchi per dare ai poveri: tutti i dettagli.

Appuntamento per stasera su Mediaset 20 con il principe dei ladri, Robin Hood, che per l’occasione ha il volto di Russell Crowe. Il film, uscito nel 2010, mette in scena la famosa storia del ladro che ruba ai ricchi per dare ai poveri: vediamo come finisce la pellicola e il suo significato.

Robin Hood: il significato del finale

Conosciamo benissimo la storia di Robin Hood, del suo amore per Lady Marion e della sua lotta contro lo spietato Principe Giovanni e l’altrettanto cinico sceriffo di Nottingham. Nel riadattamento di Ridley Scott, con Russell Crowe, Robin torna in Inghilterra dopo anni di guerre, ma l’ascesa del principe Giovanni a Re rischia di mettere in ginocchio il paese, e intanto il malvagio Godfrey trama coi francesi per invadere l’Inghilterra. Nel finale, i francesi invadono il sud dell’Inghilterra, dando vita a una grande battaglia in cui partecipano anche Robin e la sua banda. Robin riesce a uccidere Godfrey e l’Inghilterra vince la battaglia, ma il Re, impaurito dalla popolarità di Robin, lo dichiara fuorilegge e così inizia la vita da ladro di Robin Hood, che intanto sposa Marion. L’opera, in sostanza, narra il modo in cui Robin è diventato fuorilegge e il finale, in un certo senso, anticipa la leggenda che tutti conosciamo.

Robin Hood: la storia vera

La leggenda di Robin Hood si deve a un mito popolare del Regno Unito, che ha ispirato tantissime opere letterarie. Sono tantissime le versioni alternative della storia del ladro, quella più accreditata però lo vede come un nobile, bravissimo con l’arco e le frecce, che combatte l’usurpatore Giovanni Senzaterra, che si è impadronito del trono di suo fratello Riccardo Cuor di Leone.

