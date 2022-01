Doc 2, i nuovi personaggi della seconda stagione

Doc 2 vedrà il ritorno delle vicende del Dottor Fanti. I fan non vedono l’ora di rivedere Luca Argentero in corsia, stavolta anche alle prese con il Covid-19.

Non mancheranno di certo nuovi personaggi a sconvolgere l’equilibrio in ospedale. Da ciò ne verrà qualcosa di positivo ma anche un duro confronto quotidiano per Andrea Fanti, che sembra intenzionato a riprendersi il suo posto di primario.

Doc 2, i nuovi personaggi

Il primo nuovo personaggio, di certo sgradito a tutti, è il Covid-19. I fan credevano che il virus potesse far capolino nella fiction Rai nel primo finale di stagione ma così non è stato. Stavolta invece non vi sono dubbi. La questione sarà affrontata e non potrebbe essere altrimenti. Basti vedere altri medical celebri come Grey’s Anatomy.

Al cast ormai consolidato e particolarmente apprezzato dal pubblico si aggiungeranno altri personaggi. Non poteva mancare una virologa, considerando la pandemia in atto. Il suo ruolo sarà infatti molto importante all’interno dell’ospedale. Il suo nome è Cecilia Tedeschi, interpretata da Alice Arcuri. Una donna fortemente indipendente, che fa però una certa fatica nel riuscire a relazionarsi con il mondo esterno. Conosce Andrea Fanti dai tempi dell’università. Al tempo si era innamorata di lui, proprio come Agnese, la donna che poi ha sposato. Che possa esserci spazio per una nuova deriva romantica della trama?

Altro personaggio che promette d’essere davvero interessante è quello di Giusy Buscemi, interpretata da Lucia Ferrari. Si tratta di una psicologa specializzata nel trattamento di soggetti che presentano disturbi dovuti a stress post traumatico. Il terzo nuovo personaggio di Doc 2 sarà infine Marco Rossetti, interpretato da Damiano Cesconi. Un tempo era un sognatore ma oggi è un vero e proprio disilluso. Il sistema sanitario nazionale lo ha deluso fortemente. È dunque pronto a voltare pagina una volta per tutte, cimentandosi in questa nuova esperienza professionale.

