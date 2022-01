Giovedì 13 gennaio 2022 andrà in onda su Rai 1 Doc 2, seconda stagione dell’amata fiction medical con Luca Argentero. Appuntamento in prima serata alle ore 21.25.

Scopriamo cosa ci aspetta nei nuovi episodi di Doc 2. Giovedì 13 gennaio andrà in onda la prima puntata, suddivisa in due episodi. Ne saranno in totale 16, per una seconda stagione che si concluderà il 3 marzo 2022.

Doc 2 anticipazioni

Nel corso della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani si parlerà inevitabilmente anche di Covid-19. Impossibile ignorare la pandemia, così come evidenziato da Grey’s Anatomy, che ha fatto del virus un elemento chiave della propria narrativa.

Il reparto che vede all’opera il Dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, dovrà fronteggiare gli effetti del Covid. Si mostrerà però anche una luce in fondo al tunnel, parlando di superamento e di come si possa riappropriarsi della vita. Si guarderà dunque a una prospettiva non ancora realizzatasi nella realtà, purtroppo.

Doc 2, Una vita nuova: anticipazioni

Il primo episodio in onda giovedì 13 gennaio 2022 si intitola Una vita nuova. Vi sarà spazio a un nuovo arrivo in reparto. Si tratta della psicologa Lucia Ferrari. Gli eventi raccontati sono ambientati a febbraio 2020. Un periodo complesso per la squadra del Dottor Fanti, che inizia a sgretolarsi.

Giulia vorrebbe infatti trasferirsi a Genova. Andrea però non si arrende a vederla andare via. Organizza dunque una raccolta firme per riuscire a nominarla primario dell’ospedale. Gabriel è invece a un passo dalla partenza per l’Etiopia. Carolina non sembra invece avere alcuna intenzione di fare Medicina Interna. Piani e progetti futuri che devono scontrarsi contro il muro del Covid, che arriva a travolgere tutto e tutti.

Doc 2, La guerra è finita: anticipazioni

Il secondo episodio in onda giovedì 13 gennaio 2022 si intitola La guerra è finita. In ospedale vedremo arrivare un nuovo internista. Il suo nome è Damiano Cesconi. Spazio anche a una nuova infettivologa, Cecilia Tedeschi. Lei avrà un ruolo cruciale, considerando l’emergenza sanitaria in atto.

Nulla da fare per Giulia. Arriva il nuovo primario, che arriva e ha ben chiaro il suo programma. Intende cambiare e stravolgere tutto. Si ritroverà subito a scontrarsi con il Dottor Fanti, che ha una visione opposta alla sua. Pare proprio voglia recuperare il proprio ruolo da primario. Non è dato sapere, ovviamente, se riuscirà o meno in tale intento.

