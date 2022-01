Giovedì 13 gennaio 2022 va in onda su Rai 1 in prima serata la seconda stagione della fiction Doc con protagonista Luca Argentero. Il medical introdurrà anche il tema del Covid-19.

Come finisce Doc – Nelle tue mani? Ecco il finale della prima stagione della fiction con Luca Argentero, che torna con Doc 1 a partire da giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 21.25 su Rai 1.

Doc, come è finita l’ultima puntata

Mancherà Gianmarco Saurino all’appello della seconda stagione? L’attore interpreta Lorenzo Lazzarini ed è stato al centro di un doppio colpo di scena nel finale della prima stagione. In un primo momento ha fatto raccontare ad Andrea Fanti quello che sapeva su Sardoni e i suoi imbrogli. In seguito ha annunciato d’aver preso un’aspettativa per rimettere insieme i pezzi dopo quanto accaduto. Ha dunque lasciato temporaneamente l’ospedale dopo quanto accaduto con Giulia, il suo crollo e le tante verità tenute nascoste.

Guardando agli specializzandi, Alba ha capito qual è la sua strada, rinunciando alla chirurgia per restare nel reparto che è divenuto una seconda casa. Alla fine si presenta a casa di Riccardo, trascorrendo la notte insieme.

Gabriel ha preso una decisione radicale. Dopo il terremoto emotivo che lo ha visto protagonista, ha preso in considerazione l’ipotesi di tornare al suo villaggio, prendendosi carico dei suoi obblighi. Alla fine ha deciso di restare in ospedale al fianco di Elisa.

Andrea Fanti ha rischiato di perdere tutto a causa di Sardoni. Lorenzo ha però raccontato tutto, nonostante le minacce. Marco e sua moglie sono stati quindi arrestati, con Fanti che può far ritorno in corsia con i suoi ragazzi, ma soprattutto Giulia. Lei ha chiesto il trasferimento, consapevole di non poter competere con Agnese. Andrea la prega però di non andare via, perché lui ha bisogno di lei.

I fan hanno lasciato Agnese in un letto d’ospedale. È alle prese con la Candida Auris, un superfungo patogeno che uccide in pochi giorni. L’intuizione di Giulia le ha salvato la vita ed è in via di guarigione.

