Russell Crowe è stato una grande star del cinema negli anni Duemila, ma oggi ha 57 anni e non è più sulla cresta dell’onda come un tempo. Ecco come è diventato.

Tra la fine degli anni Novanta e i Duemila, Russell Crowe era uno dei principali attori di Hollywood, lanciato dal successo stratosferico de Il Gladiatore e confermatosi con successi di critica e di pubblico come A Beautiful Mind (con cui vinse un Oscar) e Master & Commander.

Oggi le cose per lui sono un po’ cambiate: dopo una lunga carriera di successo, l’attore neozelandese ha ridotto le sue partecipazioni cinematografiche. Scopriamo come è e cosa fa Russell Crowe oggi.

Russell Crowe oggi: ecco come è

Il prossimo aprile, il protagonista di Robin Hood e Il Gladiatore compirà 58 anni, ma la recitazione è ancora il suo lavoro, anche se oggi lavora più che altro con registi australiani e neozelandesi. Tra i suoi ultimi progetti per il grande schermo ci sono infatti Boy Erased di Joel Edgerton, The Kelly Gang di Justin Kurzel e il film Marvel di prossima uscita Thor: Love & Thunder di Taika Waititi.

In realtà, però, il suo successo più recente non è stato al cinema ma in televisione, con la miniserie The Loudest Voice – Sesso e potere, con cui nel 2020 ha ricevuto un Golden Globe.

Chiunque abbia visto le sue ultime interpretazioni si sarà anche accorto che Russell Crowe oggi ha anche un fisico diverso rispetto ai suoi anni d’oro, avendo preso un po’ di peso, particolare che lo ha reso perfetto per il ruolo del cattivo nel film del 2020 Il giorno sbagliato.

Dal 2018 è divorziato dalla storica moglie Danielle Spencer, con cui si era sposato nel 2003 e da cui ha avuto due figli. Stando al suo profilo Instagram, passa molto tempo nella sua casa di campagna, occupandosi di cavalli, e si è anche lasciato crescere una bella barba.

