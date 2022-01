Martina e Federica sembravano ormai essere le due uniche corteggiatrici di Matteo Ranieri. Il tronista ha spiazzato tutti in esterna con Denise. Scopriamo chi è

A Uomini e Donne il trono di Matteo Ranieri è arrivato ad un bivio. L’ex fidanzato di Sophie Codegoni sembrava aver ormai indirizzato il suo percorso focalizzandosi su due corteggiatrici. Martina e Federica sono infatti le ragazze con cui si trova bene in esterna e con cui sta provando delle forti emozioni. A vivacizzare la situazione un arrivo inaspettato: la bella Denise. Scopriamo di più sulla nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi tronisti oltre Luca

Chi è Denise che corteggiatrice Matteo

Denise a Uomini e Donne corteggia Matteo Ranieri. Ha 29 anni di età, è mora, alta un metro e settanta ed è di origini siciliane. Ha studiato in Italia ma si è divisa tra la nostra penisola è l’Australia dove i genitori si sono spostati per lavoro. Lì ha lavorato e vissuto per molti anni prima di tornare in Italia. Denise ha sofferto nella vita, prima una malattia poi le crisi d’ansia che ogni tanto la tormentano tutt’ora.

A causa di problemi famigliari si è chiusa in se se stessa sviluppando un forte senso di protezione. A complicare il suo periodo buio problemi di cuore, l’ex fidanzato della nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri l’ha tradita. Si è rialzata ed ora è pronta a conquistare il tronista.

Matteo ha conosciuto Denise vedendo un video di presentazione e l’ha invitata in esterna. Dopo l’imbarazzo iniziale di un primo appuntamento senza averla prima vista di persona il tempo è volato. In spiaggia lei si è subito aperta, raccontando la sua storia. Anche Teresanna Pugliese, ospite in studio, ha fatto i complimenti ai ragazzi per la bella esterna. Se lo sguardo non mente Denise già fa impazzire il tronista quel motivo: il mix di bellezza e sensibilità in cui lui stesso si rivede.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI