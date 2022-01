Il complotto contro l’America è una miniserie del 2020 tratta dall’omonimo romanzo di Philip Roth, pubblicato nel 2004. Una produzione davvero importante, che vede coinvolto un ricco cast, da Winona Ryder a John Turturro.

Conosciamo i luoghi dove è stata girata la miniserie Il complotto contro l’America. Ecco le location sfruttate dalla HBO per girare questo show suddiviso in sei episodi.

Il complotto contro l’America, trama

Ci troviamo in una realtà alternativa alla nostra. La guida degli Stati Uniti è affidata a Charles Lindbergh, aviatore divenuto eroe nazionale dopo essere riuscito a effettuare il primo volo transatlantico non-stop da New York a Parigi.

Batte Roosevelt e ben presto instaura una dittatura fascista, imponendo una terrificante retorica antisemita e xenofoba. Tutto ciò sulla scia del potente alleato Adolf Hitler. Tra le vittime vi è una tipica famiglia ebreo-americana, i Levin. La loro vita tranquilla e ordinaria viene distrutta.

Il complotto contro l’America, dove è stato girato

Se la Seconda Guerra Mondiale fosse andata diversamente, come sarebbe oggi il mondo? È da questa ipotesi che si dipana la trama della miniserie HBO Il complotto contro l’America. Cosa sarebbe accaduto se gli Stati Uniti fossero stati un Paese filonazista? Per quanto la premessa possa vagamente ricordare La svastica sul sole di Philip K. Dick, il romanzo di Philip Roth prende tutt’altra strada.

La serie, composta da sei episodi, ha visto le riprese avere inizio a maggio del 2019 a Jersey City, città che si trova in New Jersey. Dopo la primissima fase, cast e crew si sono spostati a Newmark, nello stesso Stato. In seguito hanno messo piede nel vicino Stato di New York, per la precisione a Baltimora, per poi approdare a Washington. È qui che le riprese hanno avuto termine.

Come si può intuire, il New Jersey ha offerto la maggior parte delle location per questo show. Ecco quali:

East Orange

Englewood

Cranford

Paterson

Maplewood

Jersey City

A questi luoghi, tutti nello Stato del New Jersey, si aggiungono le seguenti località. Un elenco completo per chiunque voglia cimentarsi in un vero e proprio tour: Bloomville, Clifton, Elizabeth, Hoboken, Lyndhurst, Newark, Orange, Prospect Park e Union.

