Io sono leggenda: come si chiama il cane, razza e che fine fa

Io sono leggenda, scopriamo tutto sul cane che accompagna il protagonista nel film: come si chiama, di che razza è e che fine fa nella pellicola.

Appuntamento per stasera, su Mediaset 20, con Io sono leggenda, fortunato film con Will Smith tratto dall’omonimo romanzo di Richard Matheson. La pellicola narra la storia di Robert Neville, unico sopravvissuto di una pandemia scoppiata tre anni prima, accompagnato solo dal suo cane. Scopriamo tutti i dettagli sull’animale.

Io sono leggenda, di che razza è e come si chiama il cane

Si chiama Sam il cane che accompagna Will Smith nelle sue avventure. Il vero nome di Sam è Abbey, al tempo della pellicola aveva 3 anni. Abbey è un pastore tedesco, una razza di cane che si vede molto spesso al cinema e in televisione. Si tratta infatti di una razza molto versatile, i pastori tedeschi sono estremamente disciplinati e fedeli, non a caso vengono impiegati ad esempio in polizia per fiutare tracce.

La storia dei pastori tedeschi al cinema è lunghissima e molto fortunata: da Strongheart, il primo cane della storia ad apparire al cinema, ai famosissimi Rin Tin Tin e Rex, fino appunto a Sam in Io sono Leggenda. Proprio per via della loro disciplina infatti i cani di razza pastore tedesco sono tra i più impiegati al cinema, soprattutto per ruoli più importanti e dinamici.

Nel film la sorte di Sam non è fortunata, visto che il piccolo animale contrae il virus e muore, in uno dei momenti più toccanti della storia. Dopo le riprese però Will Smith si era talmente legato ad Abbey che ha cercato in ogni modo di adottarla, senza però riuscirci.

