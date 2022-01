I mercenari 3: quanto è costato il film: budget

Quanto è costato I mercenari 3, terzo capitolo della saga action-vintage di Sylvester Stallone? Ecco le informazioni sul budget della pellicola.

I mercenari 3 è un film del 2014 diretto da Patrick Hughes, che rappresenta il terzo capitolo della saga degli Expendables, lanciata nel 2010 da Sylvester Stallone per mettere per la prima volta tutti assieme i grandi eroi del cinema d’azione degli anni Ottanta e Novanta.

In questo ultimo capitolo della serie, oltre a Sly e agli altri protagonisti classici (Jason Statham, Randy Couture, Arnold Schwarzenegger, Jet Li, Terry Crews e Dolph Lundgren), il cats vanta anche Harrison Ford, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Kelsey Grammer, Kellan Lutz, Ronda Rousey e Mel Gibson.

I mercenari 3: il budget del film

Dopo il successo dei due film precedenti, I mercenari 3 ha potuto contare su un bidget più o meno dello stesso livello, pari a 90 milioni di dollari. Si tratta di una cifra un po’ superiore al capostipite della saga, che nel 2010 era costato “solo” 80 milioni, ma inferiore al secondo film, girato nel 2012 e costato 100 milioni.

Denaro che comunque è stato ben speso, visto che anche in questo capitolo conclusivo della trilogia gli incassi sono stati enormemente più alti di quanto speso per produrre la pellicola: stiamo parlando infatti di oltre 206 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo.

Una bella cifra, ma che non regge il confronto con i film precedenti: il primo aveva incassato più di 274 milioni di dollari, mentre il secondo aveva addirittura sfondato quota 312 milioni. Complessivamente, la saga degli Expendables è costata 270 milioni di dollari, incassando 793.216.361 di dollari.

